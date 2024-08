Henkel vz Aktie News: Henkel vz gibt am Freitagvormittag ab

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 77,52 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 77,52 EUR ab. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 77,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 77,46 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.126 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,74 EUR. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 10,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 65,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,96 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,36 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Henkel vz am 13.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 19.08.2025.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,24 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

