Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt an Fahrt

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 75,12 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 15.935 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 75,28 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,52 EUR. Zuletzt wechselten 127.417 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 12.04.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 99,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Am 20.12.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 89,57 EUR an. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,25 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Die Henkel AG & Co. KGaA ist ein weltweit tätiger Entwickler und Produzent von Markenartikeln sowie Technologien im Konsumenten- und Industriegeschäft. Die Produkte und Technologien des Konzerns kommen in zahlreichen Bereichen zum Einsatz: Haushalt, Handwerk, Körperpflege und Kosmetik, Büro, Schule, Hobby, aber auch in der Automobil-, Elektronik- und Verpackungsindustrie. Dementsprechend setzt sich das Produktsortiment aus Kleb- und Dichtstoffen, Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarwasch- und anderen Pflegemitteln, Hautpflegeprodukten, Deodorants, Bade- und Duschzusätzen und Zahnpflegeprodukten zusammen. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören unter anderem Bref, Fa, Pattex, Persil, Perwoll, Pril, Pritt, Schauma, Sil, Somat, Spee und taft.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Henkel AG