Henkel vz Aktie News: Henkel vz zieht am Mittag an

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 84,90 EUR.

Die Henkel vz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 84,90 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 84,92 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 84,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.114 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei 86,92 EUR erreichte der Titel am 11.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 2,38 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.03.2024 (66,86 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 21,25 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,19 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Henkel vz am 11.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,34 EUR je Henkel vz-Aktie.

