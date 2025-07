Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagmittag in Rot

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 68,22 EUR nach.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 68,22 EUR. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 67,92 EUR ein. Mit einem Wert von 68,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 70.728 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 29,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,54 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 4,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 2,04 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,79 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR im Vorjahresquartal. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Am 06.08.2026 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,40 EUR je Aktie.

