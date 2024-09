Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteidigt Stellung am Nachmittag

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 80,50 EUR an der Tafel.

Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 80,50 EUR. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 80,76 EUR. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 80,28 EUR ein. Mit einem Wert von 80,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 49.473 Henkel vz-Aktien.

Am 12.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,74 EUR. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 6,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 65,88 EUR. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 18,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,96 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,89 EUR.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Am 05.11.2025 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,32 EUR je Henkel vz-Aktie.

