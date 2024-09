Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag stabil

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 80,58 EUR.

Die Henkel vz-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 80,58 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Henkel vz-Aktie bisher bei 80,62 EUR. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,44 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.594 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,74 EUR) erklomm das Papier am 12.06.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,40 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 65,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,89 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

