Henkel vz Aktie News: Henkel vz reagiert am Mittag positiv

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 85,04 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Der Kurs der Henkel vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,42 EUR zu. Bei 85,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34.031 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 85,42 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,45 Prozent hinzugewinnen. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 79,18 EUR.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Henkel vz am 14.08.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,08 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

