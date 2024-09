Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 80,52 EUR nach oben.

Das Papier von Henkel vz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 80,52 EUR. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 80,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 80,60 EUR. Bisher wurden heute 4.286 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Am 12.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,88 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 18,18 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,96 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,89 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,32 EUR je Henkel vz-Aktie.

