Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag leichter

Kurs der Henkel vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 79,92 EUR abwärts.

Die Henkel vz-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 79,92 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 78,50 EUR. Mit einem Wert von 79,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 128.156 Henkel vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 7,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 17,57 Prozent Luft nach unten.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,97 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,44 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,34 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Kursplus

XETRA-Handel: DAX präsentiert sich zum Start fester