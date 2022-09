Henkel vz Aktie News: Henkel vz büßt am Nachmittag ein

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 0,4 Prozent auf 63,08 EUR ab. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 62,66 EUR. Bei 63,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 167.776 Stück gehandelt.

Am 17.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 56,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.04.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,53 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,40 EUR aus.

Am 15.08.2022 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.271,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.968,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 14.11.2023 werfen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 3,80 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie steigt: Henkel erwirbt US-Startup NBD Nanotechnologies

Bosse-Beben: Welche Konzernlenker zittern müssen

Henkel-Aktie freundlich: Henkel-Chef Knobel verlangt Unterstützung für die deutschen Betriebe

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA