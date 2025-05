Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 69,90 EUR nach.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 69,90 EUR. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 69,10 EUR. Mit einem Wert von 70,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 233.749 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,61 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 66,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 5,55 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 2,04 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 82,55 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Henkel vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Henkel vz.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,42 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

