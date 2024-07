Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 82,18 EUR.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 82,18 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 82,58 EUR. Bei 82,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.193 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,74 EUR an. Mit einem Zuwachs von 4,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 19,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,97 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 80,60 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henkel vz ein EPS von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,10 EUR je Aktie aus.

