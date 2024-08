Henkel vz Aktie News: Henkel vz stabilisiert sich am Donnerstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 78,62 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Henkel vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 78,62 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 78,72 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 78,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 78,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.002 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2024 auf bis zu 85,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 9,06 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 83,70 EUR angegeben.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henkel vz ein EPS von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 19.08.2025 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,26 EUR je Aktie.

