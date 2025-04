Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Henkel vz im Blick

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 66,88 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 66,88 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 66,64 EUR. Mit einem Wert von 66,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.051 Henkel vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 66,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,04 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,12 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 84,21 EUR aus.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 08.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte Henkel vz die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

