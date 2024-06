Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagnachmittag mit angezogener Handbremse

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Mit einem Wert von 83,14 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 83,14 EUR. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 83,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 82,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 83,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 153.520 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 85,74 EUR. 3,13 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 65,88 EUR. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 20,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,97 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 79,55 EUR.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Henkel vz einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Henkel vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Henkel vz-Aktie

Bernstein Research: Henkel vz-Aktie erhält Market-Perform

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert letztendlich