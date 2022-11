Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit Kursplus

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,5 Prozent auf 66,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 67,20 EUR. Bei 66,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 7.252 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,74 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 56,56 EUR. Dieser Wert wurde am 29.04.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 18,35 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,00 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Henkel vz ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.642,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.958,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 07.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 22.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Henkel vz.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,02 EUR je Henkel vz-Aktie.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA