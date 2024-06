Henkel vz Aktie News: Henkel vz fällt am Vormittag

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 83,20 EUR.

Um 09:04 Uhr ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 83,20 EUR. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 83,08 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 83,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.452 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 85,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 2,96 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (65,88 EUR). Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 26,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,97 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,55 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Henkel vz am 14.08.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,09 EUR je Henkel vz-Aktie.

