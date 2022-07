Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 19.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 60,98 EUR. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 60,06 EUR. Bei 60,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 166.059 Stück gehandelt.

Bei 88,96 EUR markierte der Titel am 12.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.04.2022 bei 56,56 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 7,81 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 71,19 EUR an.

Henkel vz gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 5.092,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.999,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,86 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.08.2022 veröffentlicht. Am 10.08.2023 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,59 EUR je Henkel vz-Aktie.

