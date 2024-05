Henkel vz Aktie News: Henkel vz reagiert am Vormittag positiv

Notierung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 84,68 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 84,68 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 84,90 EUR. Bei 84,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 23.054 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2024 auf bis zu 84,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,26 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,88 EUR ab. Mit Abgaben von 22,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,96 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,18 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Henkel vz am 14.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 6,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Henkel vz-Aktie mit Buy

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren verloren

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Start des Mittwochshandels ab