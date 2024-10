Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag stabil

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 84,78 EUR.

Die Henkel vz-Aktie bewegte sich um 09:02 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 84,78 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,98 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 84,76 EUR aus. Bei 84,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 3.993 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 85,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Bei 66,44 EUR fiel das Papier am 21.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 83,33 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

