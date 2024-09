Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Montagvormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 81,06 EUR nach oben.

Um 09:03 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 81,06 EUR. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 81,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 81,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.228 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei 85,74 EUR markierte der Titel am 12.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 65,88 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,97 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 83,44 EUR.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,34 EUR je Aktie aus.

