Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 81,90 EUR.

Das Papier von Henkel vz legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 81,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 82,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 82,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 104.978 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 85,74 EUR markierte der Titel am 12.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 65,88 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,56 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,97 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,44 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,34 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

