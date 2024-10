Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Vormittag ins Minus

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Henkel vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 82,16 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 82,16 EUR ab. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 82,10 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,96 EUR. Zuletzt wechselten 13.583 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei 85,74 EUR markierte der Titel am 12.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 66,66 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,87 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 83,33 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,33 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren eingebracht

Henkel-Aktie sinkt: Schließung von letztem Werk in Ostdeutschland

Henkel vz-Analyse: Warburg Research bewertet Henkel vz-Aktie mit Hold in neuer Analyse