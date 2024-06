Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 82,96 EUR abwärts.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 82,96 EUR. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 82,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,20 EUR. Zuletzt wechselten 28.034 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 3,35 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,88 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 20,59 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,97 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 79,64 EUR angegeben.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Henkel vz am 14.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,09 EUR je Aktie belaufen.

