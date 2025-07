Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit Kurseinbußen

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 68,40 EUR abwärts.

Das Papier von Henkel vz befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 68,40 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 68,34 EUR aus. Bei 68,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.822 Henkel vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Bei 65,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,11 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,79 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Henkel vz am 07.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 06.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,40 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

