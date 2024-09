Henkel vz Aktie News: Henkel vz verbilligt sich am Donnerstagmittag

Henkel vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 81,42 EUR.

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 81,42 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 81,08 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 81,94 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 92.665 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2024 auf bis zu 85,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,31 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (65,88 EUR). Mit Abgaben von 19,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,97 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,33 EUR an.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Henkel vz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,34 EUR im Jahr 2024 aus.

