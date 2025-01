Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit roter Tendenz

Henkel vz im Blick

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 83,62 EUR abwärts.

Um 15:51 Uhr ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 83,62 EUR. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 83,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,58 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 95.738 Aktien.

Bei 86,92 EUR markierte der Titel am 11.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,95 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.03.2024 (66,86 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 25,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 86,21 EUR.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Henkel vz am 11.03.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

