Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Mittag ins Minus

Um 12:04 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 59,26 EUR ab. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 59,22 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,88 EUR. Zuletzt wechselten 143.502 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.01.2022 auf bis zu 83,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 28,94 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.04.2022 (56,56 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 4,77 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 71,13 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 15.08.2022 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.271,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.968,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 08.11.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 14.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 3,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

