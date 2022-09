Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag billiger

Die Henkel vz-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 59,86 EUR abwärts. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,80 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,88 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 19.416 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.01.2022 auf bis zu 83,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 28,23 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,56 EUR ab. Abschläge von 5,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 71,13 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 15.08.2022. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.968,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.271,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 08.11.2022 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 14.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,81 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie legt zu: Henkel liefert nicht nutzbare Abwärme an Stadtwerke Düsseldorf

Die Konzerngeschichte von adidas - dem zweitgrößten Sportartikelhersteller der Welt

Henkel-Aktie dennoch im Minus: Weitere Erhöhung der Umsatzprognose bei Henkel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA