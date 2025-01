Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Vormittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 83,44 EUR abwärts.

Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 83,44 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 82,12 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 83,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.502 Henkel vz-Aktien.

Bei einem Wert von 86,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.12.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 4,00 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 04.03.2024 Kursverluste bis auf 66,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 24,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,97 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,21 EUR aus.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 11.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 11.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,35 EUR im Jahr 2024 aus.

