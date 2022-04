Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagnachmittag massiv unter Druck

Die Henkel vz-Aktie notierte um 16:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,2 Prozent auf 59,92 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 56,56 EUR. Bei 58,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.698.816 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.04.2021 markierte das Papier bei 97,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 38,34 Prozent niedriger. Am 29.04.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,56 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 77,40 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 23.02.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 0,87 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.048,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Henkel vz einen Umsatz von 4.765,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.05.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.05.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 4,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Henkel AG