Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagmittag nahezu unbewegt

Anleger zeigten sich um 12:22 Uhr bei der Henkel vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 68,84 EUR. Bei 69,16 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 68,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,16 EUR. Zuletzt wechselten 72.924 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei 83,40 EUR markierte der Titel am 17.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,46 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 29.04.2022 Kursverluste bis auf 56,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 68,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 08.11.2022. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.642,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.958,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.03.2023 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 22.02.2024.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

