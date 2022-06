Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Die Henkel vz-Aktie notierte um 30.06.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 58,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 58,70 EUR aus. Bei 59,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 11.682 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2021 bei 90,12 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,75 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.04.2022 bei 56,56 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,96 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 73,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.05.2022 vor. Umsatzseitig wurden 5.092,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 4.999,00 EUR umgesetzt.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 15.08.2022 vorlegen. Henkel vz dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,19 EUR je Aktie belaufen.

