Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gewinnt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,2 Prozent auf 0,188 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte um 15:59 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 2,2 Prozent auf 0,188 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,190 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,186 EUR. Bisher wurden heute 41.721 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 1,032 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 448,353 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,098 EUR. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 92,041 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,89 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,58 NOK je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 405,36 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,451 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net