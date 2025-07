Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Freitagnachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 0,184 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 15:43 Uhr 3,7 Prozent auf 0,184 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,184 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,191 EUR. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 45.476 Aktien.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,032 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 82,171 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,093 EUR. Mit Abgaben von 49,565 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 405,36 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Am 17.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht werden. Am 11.08.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,451 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net