Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Freitagvormittag auf rotes Terrain

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 0,191 EUR abwärts.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:21 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 0,191 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,190 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,190 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 12.265 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2024 auf bis zu 1,050 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 449,738 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,094 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 51,047 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,89 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,58 NOK erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 43,35 Prozent zurück. Hier wurden 229,63 Mio. NOK gegenüber 405,36 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,451 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net