Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verliert am Mittag

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 0,189 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:38 Uhr 2,0 Prozent auf 0,189 EUR. In der Spitze büßte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,185 EUR ein. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,190 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.872 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,050 EUR. Gewinne von 454,382 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,094 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 50,634 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. Das EPS lag bei -0,89 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 229,63 Mio. NOK, gegenüber 405,36 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 43,35 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,451 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net