Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered präsentiert sich am Mittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 0,457 EUR zu.

Um 11:55 Uhr ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 0,457 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sogar auf 0,459 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,447 EUR. Bisher wurden heute 51.665 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,050 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 130,011 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Bei 0,408 EUR fiel das Papier am 21.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,734 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 28.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,70 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 514,89 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 378,55 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.02.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 17.02.2026.

2024 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,396 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net