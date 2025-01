Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gibt am Mittag ab

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 0,430 EUR.

Die Aktie verlor um 11:43 Uhr in der BMN-Sitzung 2,4 Prozent auf 0,430 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging bis auf 0,415 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,440 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.541 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1,032 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 140,279 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2024 Kursverluste bis auf 0,410 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 4,657 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2023.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 28.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,52 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,70 NOK je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 514,89 Mio. NOK im Vergleich zu 378,55 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 17.02.2026 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -2,396 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net