Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Montagnachmittag tief südwärts

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 11,1 Prozent auf 0,374 EUR abwärts.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 11,1 Prozent bei 0,374 EUR. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,374 EUR nach. Mit einem Wert von 0,425 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.729 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 01.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,032 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 176,305 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 0,374 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 0,000 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Am 28.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,52 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,70 NOK vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,02 Prozent auf 514,89 Mio. NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Am 11.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 17.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,396 NOK je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net