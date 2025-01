Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,7 Prozent auf 0,367 EUR.

Um 11:59 Uhr fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 0,367 EUR ab. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,367 EUR ab. Bei 0,375 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88.178 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 186,494 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 0,365 EUR. Abschläge von 0,546 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 28.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,70 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 514,89 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.02.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 17.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,396 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net