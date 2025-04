Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered wird am Nachmittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 0,155 EUR ab.

Um 15:49 Uhr rutschte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,8 Prozent auf 0,155 EUR ab. In der Spitze büßte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,153 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,157 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 695 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 1,032 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 564,948 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 0,098 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,856 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,37 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,65 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Hexagon Purus AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 395,36 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 8,94 Prozent gesteigert.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -1,970 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net