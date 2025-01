Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered zieht am Freitagvormittag deutlich an

Notierung im Fokus

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:10 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,4 Prozent auf 0,383 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sogar auf 0,383 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,365 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 10.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei 1,032 EUR markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 169,452 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,360 EUR fiel das Papier am 16.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 6,389 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 28.11.2024 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,70 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hexagon Purus AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 514,89 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 36,02 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 11.02.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 17.02.2026.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,396 NOK einfahren.

