Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered präsentiert sich am Vormittag fester

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,7 Prozent auf 0,162 EUR.

Die Aktie legte um 09:16 Uhr in der Tradegate-Sitzung 4,7 Prozent auf 0,162 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,166 EUR. Bei 0,157 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 57.009 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 1,050 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 84,571 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 73,262 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,58 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,451 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net