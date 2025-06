Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag mit Aufschlag

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 3,0 Prozent auf 0,146 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere um 11:43 Uhr 3,0 Prozent. In der Spitze gewann die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,146 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,140 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 59.115 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,050 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 621,154 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 55,722 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 229,63 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.07.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 11.08.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,451 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net