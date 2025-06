Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,6 Prozent auf 0,139 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:13 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 0,139 EUR. Bei 0,139 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,144 EUR. Zuletzt wechselten 44.548 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 1,050 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 653,228 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,094 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 32,927 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,58 NOK vermeldet. Das vergangene Quartal hat Hexagon Purus AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 229,63 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 43,35 Prozent verringert.

Am 17.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.08.2026.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,451 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net