Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 2,9 Prozent auf 0,141 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:43 Uhr in der BMN-Sitzung 2,9 Prozent auf 0,141 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,138 EUR. Bei 0,138 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt wechselten 30.140 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,032 EUR. Gewinne von 629,844 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,093 EUR ab. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 52,371 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Am 06.05.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,89 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 229,63 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,451 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net