Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Freitagmittag im Minus

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 2,9 Prozent auf 0,140 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:59 Uhr 2,9 Prozent auf 0,140 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,139 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,144 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 93.548 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,050 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 86,629 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 50,160 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 405,36 Mio. NOK gelegen.

Am 17.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.08.2026.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,451 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net