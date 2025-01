Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit Abschlägen

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 0,383 EUR ab.

Bei 1,032 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 169,804 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.01.2025 Kursverluste bis auf 0,360 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 6,250 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 28.11.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,52 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,70 NOK je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 514,89 Mio. NOK im Vergleich zu 378,55 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 11.02.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2026 erwartet.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -2,400 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net