Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered büßt am Montagmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,3 Prozent auf 0,376 EUR ab.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 11:44 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 0,376 EUR abwärts. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,376 EUR nach. Bei 0,395 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 61.359 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,050 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 64,238 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 16.01.2025 auf bis zu 0,356 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 5,326 Prozent wieder erreichen.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 28.11.2024 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,52 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,70 NOK je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 514,89 Mio. NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 378,55 Mio. NOK umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 17.02.2026.

2024 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,400 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net